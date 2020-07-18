Порив трубопроводу в Миколаївському порту завдав шкоди Бузькому лиману на ₴5 мільйонів

Порив трубопроводу з рослинною олією на теплоході "New Challenge" в Миколаївському морпорту завдав шкоди акваторії Бузького лиману на понад 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Миколаївській області.

"Державна екологічна інспекція у Миколаївській області обрахувала збиток, завданий навколишньому природному середовищу внаслідок забруднення рослинною олією акваторії морського порту, яка витекла з теплохода "New Challenge". В результаті державі завдані збитки на загальну суму 5 020 599 грн. Судновласнику CHALLENGE SHIPPING LTD надана претензія", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 12 липня Миколаївська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" повідомила про надзвичайну подію, внаслідок якої відбувся порив трубопроводу з рослинною олією.

Під час обстеження Державною екологічною інспекцією у Миколаївській області було виявлено забруднення поверхні причалу навколо теплохода «New Challenge», а також забруднення акваторії Бузького лиману рослинною олією (усього з акваторії було зібрано 300 кг олії).

Такими діями було порушено вимоги статті 100 Водного Кодексу України (підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати поверхні водозборів, льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток і лиманів виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднювачами).

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На капітана теплохода "New Challenge" був складений протокол та винесено постанову про накладення адміністративного стягнення.