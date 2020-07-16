Справа проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" щодо екоциду досі розслідується — ГПУ

Кримінальне провадження, яке відкрили торік щодо посадовців "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення навколишнього середовища, ще розслідується.

Про це на засіданні Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досудове слідство триває. Кримінальне провадження у нас в наявності, там є активні слідчі дії. Ми рухаємося, але давайте дочекаємося кінця досудового слідства", - уточнила Венедіктова.

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Як повідомлялося, 17 липня 2019 року співробітника СБУ зареєстрували кримінальне провадження щодо посадовців "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид).