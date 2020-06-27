У справі про експорт масок в Іспанію провели 8 обшуків – Венедіктова

У справі про експорт в Іспанію медичних масок за значно заниженими цінами проведено 8 обшуків, під час яких вилучено важливі для слідства матеріали.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала у відеозверненні з нагоди перебування 100 днів на посаді, оприлюдненому на сайті Офісу генпрокурора.

«Хотілось би сказати про актуальне провадження, зареєстроване за даними журналістського розслідування щодо постачання на експорт до Королівства Іспанія медичних масок за значно заниженими цінами по 1 гривні 23 копійки, внаслідок чого особи ухилились від сплати податків на суму понад 15 млн гривень. У ході слідства проведено 8 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено первинні фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, зразки респіраторних масок, значні суми в іноземній валюті», - сказала Венедіктова.

За її словами, нині проводиться судово-економічне дослідження, після отримання результатів якого буде призначено експертизу.

Слідство триває.

Читайте також: Венедіктова обговорила з Нацрадою реформ шляхи зменшення тиску на бізнес

Як повідомлялося, у березні прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Київської митниці під час оформлення експорту медичних масок до Іспанії.

Водночас у Державній митній службі заявили, що постачання до Іспанії масок-респіраторів відбулося на законних підставах ще до заборони Кабінету міністрів на їх експорт.