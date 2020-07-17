Шмигаль провів нараду щодо проблеми забруднення транскордонних річок

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду щодо вирішення проблеми забруднення транскордонних річок.

Про це інформує Урядовий портал.

"Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада з питань врегулювання проблемних питань, пов’язаних із запобіганням потрапляння твердих побутових відходів у річку Тиса та інші водні об’єкти, у національному і транскордонному аспектах", - йдеться у повідомленні.

Відкриваючи нараду, Шмигаль повідомив, що під час паводків цього року в західних областях України проявився масштаб проблеми потрапляння сміття в транскордонні водні об’єкти.

«За 30 років не було створено ані концепції, ані стратегії з утилізації твердих побутових відходів, ані реалізації її на практиці. І на гірських територіях західних областей ця проблема проявляється особливо гостро… Проблема стосується всієї України, і ми маємо почати напрацьовувати кроки для вирішення цієї проблеми на рівні всієї держави, а західні області нехай стануть для нас першим кроком. Треба зробити все, щоб побутові відходи зі стихійних звалищ не потрапляли у водні об’єкти», - додав Прем’єр-міністр.

У свою чергу міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, що масштаби забруднення річок викликані тим, що віддалені та гірські регіони не мають системи збирання та вивезення відходів, через що там масово утворюються стихійні звалища, відходи з яких під час повеней потрапляють у водні об’єкти. Також міністр нагадав, що закон покладає відповідальність за несанкціоновані звалища саме на органи місцевого самоврядування.

«Треба на місцевому рівні обласним та районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування провести рейдові заходи для того, щоб з’ясувати місця стихійних сміттєзвалищ, провести роботу з їх ліквідації, розробити план та постійно вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо поводження з відходами», - зазначив міністр, окремо наголосивши, що необхідно також створити відповідну інфраструктуру, щоб громадяни мали можливість вивозити відходи.

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Шмигаль також звернувся до голів обласних державних адміністрацій протягом тижня надати пропозиції, які дозволять максимально швидко опанувати ситуацію зі стихійними сміттєзвалищами. «Давайте спільно робити кроки, які зараз дозволять практично і швидко почати вирішувати цю ситуацію», – закликав він голів ОДА.

Також Прем’єр-міністр наголосив, що за підсумками наради буде затверджений комплекс заходів, і уряд контролюватиме його виконання. Цей комплекс заходів передбачає, що обласні та районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та відповідні органи виконавчої влади мають: забезпечити обстеження ділянок водних об'єктів та заплав і виявлення ділянок забруднення сміттям; забезпечити ліквідацію несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ та контроль за дотриманням обмежень для прибережних захисних смуг; забезпечити розроблення схем санітарного очищення населених пунктів та визначити відповідальних за надання послуг з вивезення побутових відходів; забезпечити фінансування з місцевих бюджетів заходів для збирання, вивезення та перероблення побутових відходів.

В уряді додають, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити проведення просвітницьких заходів серед населення щодо належного поводження з побутовими відходами.

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і Державна екологічна інспекція повинні також опрацювати питання внесення змін до законодавства щодо збільшення розміру штрафних санкцій за засмічення та забруднення водних об'єктів та прибережних захисних смуг.

Як повідомляється, у нараді взяли участь міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований та інші.

Фото: www.kmu.gov.ua