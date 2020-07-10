Купатися не рекомендують на всіх пляжах Києва

Купатися не рекомендують на всіх пляжах Києва

Укрінформ
На всіх столичних пляжах встановлені жовті прапори, отже купатися не рекомендують.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у комунальному підприємстві «Плесо», цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято.

Директор із розвитку зон рекреації КП «Плесо» Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. За його словами, таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

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Зазначається, що протягом 3-х днів фахівці КП «Плесо» проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

У КМДА нагадали, що жовтий прапор означає «не рекомендуємо купатися», зелений – «купання дозволено», червоний – «купатись заборонено!».

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