Купатися не рекомендують на всіх пляжах Києва

На всіх столичних пляжах встановлені жовті прапори, отже купатися не рекомендують.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у комунальному підприємстві «Плесо», цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято.

Директор із розвитку зон рекреації КП «Плесо» Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. За його словами, таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Зазначається, що протягом 3-х днів фахівці КП «Плесо» проведуть додаткові аналізи води. Вже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

У КМДА нагадали, що жовтий прапор означає «не рекомендуємо купатися», зелений – «купання дозволено», червоний – «купатись заборонено!».