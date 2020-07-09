Купатися заборонено: на 12 пляжах Києва виявили кишкову паличку

У ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві поінформували про результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва.

Як повідомила пресслужба відомства, досліджені проби води відкритих водойм станом на початок липня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Зокрема, за такими показниками:

- перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина» та «Чорторий»;

- колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж «Тельбін»;

- наявність дрібних водоростей та запаху – пляж «Галерний»;

- водневий показник – пляжі «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка» та «Центральний»;

- біохімічна потреба в кисні (БПК 5 ): пляжі «Венеція», «Дитячий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Троєщина», «Чорторий», «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Не відповідності виявлені і у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва:

- загальне мікробне число: пляж «Вербний»;

- наявність загальних колі форм: пляжі «Вербний», «Передмістна Слобідка» та «Центральний»;

- загальне залізо: пляжі «Райдуга», «Центральний» та «Чорторий»,

- марганець: пляж «Центральний».

Питні фонтанчики на пляжах «Галерний» та «Троєщина» відсутні.

Дослідження проведені Державною установою «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Про результати досліджень поінформована Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство «Плесо». Надані пропозиції про проведення заходів щодо дотримання санітарного законодавства.