З танкера Delfi досі витікають нафтопродукти

У четвер, 16 липня, працівники комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" зафіксували новий витік нафтопродуктів з аварійного танкера Delfi біля міського пляжу.

Про це повідомляє пресслужба комунальної установи у Facebook.

"Сьогодні близько 7 год. 30 хв. матросами-рятувальниками комунальної установи "Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради" шляхом зорового спостереження помічено витікання нафтопродуктів з танкера Delfi, що зазнав аварії поблизу пляжу "Дельфін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для фіксації факту забруднення морської води на території пляжу було сповіщено Державну екологічну інспекцію в Одеській області та правоохоронні органи.

Як повідомляв Укрінформ, через сильний вітер 15 липня стався черговий витік нафтопродуктів з танкера Delfi біля міського пляжу, забруднення морської води було оперативно локалізовано силами судновласника.

За даними пресслужби адміністрації Одеського морського порту, було зафіксовано у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області невелику пляму біля судна Delfi. Інспектором Держекоінспекції відібрані проби в районі танкера, про що складено відповідний акт.

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Ймовірною причиною забруднення, зазначили в морському порту, є послаблення бонового кріплення внаслідок потужних поривів вітру. Для локалізації плями представником судновласника вжиті необхідні заходи. Зокрема, оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л), зафіксовано й закріплено бонове загородження.

У пресслужбі Одеської мерії згодом уточнили, що результати аналізу проб морської води в районі пляжу "Дельфін" показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5 разів.

Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становив 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

26 червня комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині.

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.

У ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.