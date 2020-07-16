З танкера Delfi досі витікають нафтопродукти
Про це повідомляє пресслужба комунальної установи у Facebook.
"Сьогодні близько 7 год. 30 хв. матросами-рятувальниками комунальної установи "Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради" шляхом зорового спостереження помічено витікання нафтопродуктів з танкера Delfi, що зазнав аварії поблизу пляжу "Дельфін", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для фіксації факту забруднення морської води на території пляжу було сповіщено Державну екологічну інспекцію в Одеській області та правоохоронні органи.
Як повідомляв Укрінформ, через сильний вітер 15 липня стався черговий витік нафтопродуктів з танкера Delfi біля міського пляжу, забруднення морської води було оперативно локалізовано силами судновласника.
За даними пресслужби адміністрації Одеського морського порту, було зафіксовано у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області невелику пляму біля судна Delfi. Інспектором Держекоінспекції відібрані проби в районі танкера, про що складено відповідний акт.
Ймовірною причиною забруднення, зазначили в морському порту, є послаблення бонового кріплення внаслідок потужних поривів вітру. Для локалізації плями представником судновласника вжиті необхідні заходи. Зокрема, оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л), зафіксовано й закріплено бонове загородження.
У пресслужбі Одеської мерії згодом уточнили, що результати аналізу проб морської води в районі пляжу "Дельфін" показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5 разів.
Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становив 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).
26 червня комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині.
Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.
У ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.