На Рівненській АЕС - майже пів сотні випадків COVID-19, одна людина померла

На Рівненській АЕС кількість хворих на COVID-19 сягнула 47 осіб, одна людина померла.

Про це повідомляє пресцентр атомної електростанції.

«За інформацією штабу РАЕС з проведення карантинних заходів для запобігання захворюваності на коронавірус, на АЕС зареєстровано 47 випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний та 33 працівники одужали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 513 працівників атомної електростанції, у відпустках – понад 1680 осіб.

Станом на ранок 16 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом за час пандемії зафіксовано 4882 випадки захворювання на коронавірус. З них 351 дитина та 557 медичних працівників.

В області - 84 летальні випадки, спричинені COVID-19. Подолали коронавірус 3247 (66,5%) жителів Рівненщини.

Загалом в Україні на сьогодні, 16 липня, кількість випадків COVID-19 становить 56 455, за минулу добу виявлено 848 інфікованих. Одужали 28 931 пацієнт, продовжують хворіти 26 079 осіб, померли - 1 445.