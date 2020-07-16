На Рівненській АЕС - майже пів сотні випадків COVID-19, одна людина померла
Про це повідомляє пресцентр атомної електростанції.
«За інформацією штабу РАЕС з проведення карантинних заходів для запобігання захворюваності на коронавірус, на АЕС зареєстровано 47 випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний та 33 працівники одужали», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 513 працівників атомної електростанції, у відпустках – понад 1680 осіб.
Станом на ранок 16 липня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на коронавірус.
Загалом за час пандемії зафіксовано 4882 випадки захворювання на коронавірус. З них 351 дитина та 557 медичних працівників.
В області - 84 летальні випадки, спричинені COVID-19. Подолали коронавірус 3247 (66,5%) жителів Рівненщини.
Загалом в Україні на сьогодні, 16 липня, кількість випадків COVID-19 становить 56 455, за минулу добу виявлено 848 інфікованих. Одужали 28 931 пацієнт, продовжують хворіти 26 079 осіб, померли - 1 445.