Лоукостер Ryanair підтвердив готовність повернутися у Херсон

Ірландська авіакомпанія Ryanair, що припинила польоти з аеропорту "Херсон" у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, має намір повернутися після завершення карантинних обмежень.

Про це у середу на за підсумками першого року на посаді голови Херсонської облдержадміністрації заявив Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ryanair сьогодні підтверджує готовність після завершення карантинних обмежень відновити свої перельоти та для нашого аеропорту, нашого регіону – це можливості подальшого розвитку", - зазначив Гусєв.

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За його словами, аеропорт "Херсон" має стати хабом для того, щоб мешканці південних областей та ТОТ АР Крим могли користуватися якісними авіапослугами.

Як повідомила у Facebook Херсонська ОДА, близько 10 тисяч осіб перевезли авіарейси Херсон-Краків-Херсон та Херсон-Катовіце-Херсон ірландського лоукостера "Ryanair" упродовж січня – середини березня 2020 року. Вони були відкриті у грудні минулого та січні цього року відповідно.

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Також 657 пасажирів скористалися послугами рейсу Львів-Херсон-Львів українського лоукостера SkyUp менш, ніж за два тижні. Перший авіалайнер за вказаним маршрутом зустрічали в міжнародному аеропорту «Херсон» 4 липня цього року. З того часу він здійснив 5 авіарейсів.

Як повідомляв Укрінформ, з 2 серпня відновлює авіарейс Стамбул – Херсон авіакомпанія Turkish Airlines, що був призупинений через карантин.