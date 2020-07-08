Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 5 нових маршрутів зі Львова в Італію на 2021 рік.

Про це повідомляє Avianews.

"Ryanair анонсував запуск п'яти нових маршрутів на 2021 рік між Україною і Італією на додаток до вже оголошених 11 ліній. Всі п'ять нових напрямків виконуватимуться зі Львова з літнього розкладу 2021 року, який почне діяти наприкінця березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ryanair має намір літати у Барі, Неаполь, Палермо, Турин і аеропорт Тревізо поряд з Венецією з частотою двічі на тиждень.

Також лоукост наступного року має намір збільшити частоту польотів на вже діючих маршрутах зі Львова до Бергамо і Рима з двох до чотирьох разів на тиждень.

На початку липня Ryanair запустив відразу 11 маршрутів між Україною та Італією із загальною частотою 28 польотів на тиждень, отримавши дозвіл авіаційного регулятора Італії ENAC.

Маршрутна мережа включає рейси з Києва в Бергамо, Катанію, Болонью, Рим, з Одеси і Львова в Бергамо, Болонью і Рим, з Харкова в Бергамо.

У зв'язку з анонсом нових напрямків авіакомпанія оголосила розпродаж квитків від 799 грн в один бік на рейси між Україною та Італією, які будуть виконуватися до кінця травня 2021 року.

Перед купівлею авіаквитків пасажирам треба враховувати чинні і можливі обмеження на в'їзд до Італії для громадян України і третіх країн.

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Як повідомляв Укрінформ, Ryanair 6 липня виконав перший регулярний рейс з Італії в Україну, доставивши пасажирів з Бергамо в аеропорт Бориспіль.