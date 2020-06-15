Лоукостер EasyJet відновив частину рейсів

Британський лоукостер EasyJet з понеділка відновив після карантину, викликаного захворюваннями COVID-19, частину авіарейсів у Великій Британії.

Про це повідомляє ВВС.

«Британський авіаперевізник у понеділок відновить незначну кількість рейсів, в основному внутрішніх», - йдеться у повідомленні.

Спочатку літаки лоукостерів будуть здійснювати рейси в такі ірландські міста, як Единбург і Белфаст, а також в деякі міста інших країн (Франція, Швейцарія, Португалія).

Крім того, як зазначає видання, в кооперації з двома іншими EasyJet хоче домогтися від уряду країни зняття 2-тижневу обсервацію для всіх прибулих до Британії, оскільки це правило матиме негативний ефект на сферу туризму.