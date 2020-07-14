14 липня у Львові попрощалися із загиблим бійцем АТО, Героєм України Тарасом Матвіївим. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прийшло багато людей, щоб вшанувати пам’ять Тараса у Львові та Києві – це є велике визнання його, як народного Героя. Тарас жив своє життя, так як вмів жити: в доброті, в пошані та любові до інших, в бажанні захистити їх життя. Він вже увійшов в історію України. Герой – це не просто той, що щось зробив, а той, кого наслідують в житті кожен день, на прикладі якого виховують дітей. І я переконаний, що ми як українці повинні ставити в приклад Тараса для багатьох поколінь», - після прощальної панахиди сказав єпископ Української Греко-католицької церкви Степан Сус.

У Львові попрощалися з Героєм України Тарасом Матвіївим / Фото: city-adm.lviv.ua

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила, йому був лише 31 рік.

За освітою Тарас – журналіст, а за покликанням волонтер, доброволець, а згодом дипломований офіцер.

Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині. Під час ворожого обстрілу він врятував двох своїх побратимів, допомігши їм вийти у безпечне місце. Однак сам загинув від розриву ворожої міни.

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У середу, 15 липня відбудеться прощання та поховання Тараса Матвіїва у рідному Жидачеві Львівської області.

Президент Володимир Зеленський 13 липня присвоїв Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».