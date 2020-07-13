Підприємці Коблева перекрили трасу - вимагають дозволити роботу після 23:00

У курортному Коблеві місцеві підприємці перекрили трасу М-14 Миколаїв-Одеса, вимагаючи скасувати карантинні обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів у нічний час.

Про це повідомляють "НикВести".

"Сьогодні, 13 липня, підприємці Коблевого перекрили трасу М-14 у напрямку Одеси з вимогою скасувати карантинні обмеження після 23:00", - йдеться в повідомленні.

Підприємці вимагають внести зміни до постанови Кабміну №588 від 8 липня, акцентуючи увагу на тому, що на Миколаївщині приросту хворих за формулою, затвердженою головним санітарним лікарем України, немає.

Видання інформує, що учасники акції безперервно ходять по дорозі, однак на прохання поліції кожні 30 хвилин пропускають частину автомобілів, що застрягли в заторі. До мітингу також приєдналися і водії «велорікш». На місці працюють співробітники поліції, які намагаються зв'язатися з представниками Миколаївської обласної державної адміністрації.

У відеокоментарі, який розмістив у Facebook користувач В'ячеслав Кириков, підприємці запевняють, що "тисячами" закупили захисні маски і дезінфектори для рук і дотримуються всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Вони чекають, що до них приїде представник обласної держадміністрації, попереджаючи, що інакше на акцію вийде "не 500 осіб, а 50 тисяч".

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Миколаївській області станом на 13 липня зафіксовано 482 випадки коронавірусу.

Всього в Україні підтверджено 54 133 випадки COVID-19, з них 1 398 смертельних, 26 503 пацієнти одужали. За добу виявлено 612 нових випадків.

Фото: nikvesti.com