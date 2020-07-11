Ціни на електроенергію зростуть з 1 серпня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої енергетики", повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що спочатку хотіли підвищити тариф у 2,1 рази — до 327,97 грн/ Ват-годину, а початковою пропозицією було довести його до 604,51 грн/Ват-годину.

Зазначається, що можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить запобігти моментального навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України та "зеленими меморандумом".

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Нагадаємо: 10 червня Кабмін підписав меморандум з виробниками відновлюваної енергетики, які погодилися знизити тарифи.