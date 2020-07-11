Поліція про поранення миколаївського активіста: Перед пострілом він розбирав пістолет

Миколаївський активіст, якого госпіталізували з вогнепальним пораненням, розбирав пістолет, коли стався постріл.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зокрема, за даними правоохоронців, «перед тим, як стався постріл, чоловік розбирав пістолет травматичної дії».

«Слідством встановлено, що вчора увечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої. Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому. Коли жінка знаходилась на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків», - йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Також поліції заявили, що під час огляду місця події у квартирі постраждалого виявлено помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до пістолета травматичної дії, кобуру до пістолета.

«За даними дозвільної системи, гладкоствольна помпова рушниця зареєстрована на чоловіка. Крім того, слідством встановлено, що постраждалий хотів придбати спецзасіб - пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Проте пістолет якимось чином здобув. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція», - йдеться в повідомленні.

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«Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його», - додали в поліції.

Постраждалий зараз знаходиться у медичному закладі, медики надають йому необхідну допомогу. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, у Миколаєві вранці у суботу, 11 липня, було госпіталізовано місцевого громадського активіста із вогнепальним пораненням голови.

За даними поліції, «під час проведення операції було встановлено характер травми — ненаскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії. Вилучена гумова куля».

За інформацією ЗМІ, поранений - очільник обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демид Губський.