СБУ запобігла контрабанді за кордон зброї та боєприпасів

На Вінниччині, неподалік пункту пропуску «Грабарівка-Окниця» Піщанського району, СБУ попередила контрабанду через українсько-молдовський кордон військових засобів ураження.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УСБУ у Вінницькій області, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

«На Вінниччині співробітники Служби безпеки України попередили спробу нелегального переміщення через державний кордон військових засобів ураження. За даними досудового слідства, мешканець області планував налагодити протиправні поставки за межі країни зброї та боєприпасів. Переправляти «товар» зловмисник збирався особисто поза встановленими пунктами пропуску через так звану зелену зону», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, викрили чоловіка неподалік пункту пропуску «Грабарівка-Окниця» Піщанського району під час спроби переміщення тротилової шашки вагою 400 грамів та майже 100 набоїв для великокаліберної зброї. Виявлені засоби ураження передані на експертизу.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області, громадянин України 1997 року народження намагався «в пішохідному порядку, перетнути сухопутну ділянку україно-молдавського кордону поза пунктами митного контролю в напрямку Республіки Молдова».

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в контрабанді (ч. 2 ст. 15 та ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України).

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Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження засобів ураження та інші особи, можливо задіяні в протиправній діяльності.

Фото: СБУ