Служба безпеки України задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на сотні мільйонів гривень постачальниками мінеральних добрив з Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ викрила схему поставок міндобрив з Росії на сотні мільйонів / Фото: Служба безпеки України

"Оперативники спецслужби встановили, що постачальники з РФ через українських дистриб’юторів протягом 2014-2018 років ввозили міндобрива із порушенням митних правил. Комерсанти у документах змінювали код класифікації товару, аби продукція не підпадала під дію антидемпінгових мит, встановлених Мінекономіки. Тому поставки міндобрив здійснювали за найменшою митною ставкою, що призвело до несплати до державного бюджету митних зборів на сотні мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що після рішення РНБО у травні 2018 року щодо внесення російських виробників міндобрив до «санкційного» списку, організатори налагодили незаконну поставку продукції з РФ.

У СБУ зазначили, що за рішеннями суду правоохоронці провели 6 обшуків в офісах комерсантів і 23 огляди складських приміщень на території Харківської, Хмельницької, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Волинської, Івано-Франківської, Вінницької, Київської, Черкаської областей та у Києві.

Під час проведених слідчих дій вилучено майже тисячу тонн мінеральних добрив російського походження, первинну бухгалтерську документацію, податкову звітність, митні декларації та комп’ютерну техніку, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Операція проводилась спільно з Державною фіскальною службою за процесуального керівництва Прокуратури м. Києва.