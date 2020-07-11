У Миколаєві до лікарні привезли активіста з вогнепальним пораненням голови

У Миколаєві госпіталізовано місцевого громадського активіста із вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

"Сьогодні близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми — ненаскрізне вогнепальне поранення в голову", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що поранений — місцевий мешканець, активіст громадської організації.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.

За інформацією ЗМІ, поранений - очільник обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Демид Губський.