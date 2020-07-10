В Одесі напали на активіста, який протидіє незаконній забудові узбережжя

В Одесі невідомий скоїв напав на лідера громадської організації "Спільна мета" Володимира Савченка, що протидіє незаконній забудові узбережжя.

Зокрема, як повідомили у відділі комунікацій поліції Одещини, "поліцейські встановлюють обставини спричинення місцевому жителю тілесних ушкоджень".

За даними правоохоронців, інцидент трапився напередодні, 9 липня, на площі 10 Квітня, коли 31-річний одесит переходив дорогу. «Невідомий зловмисник несподівано ззаду наніс кілька ударів у голову останньому, після чого втік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги, а також слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.125 (завдання умисних легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Одеські правозахисники оприлюднили свою позицію на сторінці "Спільної мети" у Facebook.

"Вчинено напад на Володимира Савченка. Підступно, зі спини, без попередження завдали декілька ударів у голову, корпус, спину та потилицю. Напад було вчинено на площі 10 Квітня приблизно о 16 год. Зараз Володимир у лікарні. Напад однозначно пов’язаний з його активною громадською діяльністю", - заявили правозахисники.

Вони нагадали, що Савченко очолює ГО «Спільна мета», котра днями добилась заборони суду на будівництво ЖК "Граф у моря", тиждень тому рішення суду про заборону на будівництво ЖК "Каліпсо", а ще раніше - заборону на будівництво ЖК "Ля Мер".

Зазначається, що напад на Савченка скоєно відразу після його участі в акції протесту на 13 станції Великого фонтану проти цих забудов, а також демонтажу незаконних шлагбаумів на 13 станції та біля пляжу Ланжерон.

Фото: culturemeter.od.ua