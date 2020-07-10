Харківський збитковий завод "Радіореле" пустять з молотка

Фонд держмайна України (ФДМ) виставив на продаж харківський збитковий завод "Радіореле" зі стартовою ціною понад 190 млн грн.

Сам факт кореспонденту Укрінформу підтвердили у ФДМ.

"За результатами першого кварталу 2020 року завод отримав 1,3 млн грн збитків. Стартова вартість заводу - 194,3 млн грн. Лот виставляється вперше, аукціон запланований на 21 липня", - зазначили у відомстві.

Щодо ДП "Завод "Радіореле", то воно розташоване в Харкові на пр. Гагаріна, 181. На продаж, як стало відомо, виставлені три виробничі корпуси, 13 одиниць транспорту, а також обладнання та інвентар. Станом на 1 травня на заводі працювало 269 людей.

При цьому на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації: 13 кімнат гуртожитку, захисна споруда. Також є договір оренди щодо частини адмінприміщення корпусу №3.

Нагадаємо: завод заснований в 1920 році для виробництва комутаторів та телеграфної апаратури, є одним з найбільших підприємств в Україні, що спеціалізується на виготовленні електророзподільної та контрольної апаратури. Останні роки випускав комутаційну технику, у тому числі, електромагнітні та електротеплові реле.

Умовами продажу є збереження основного виду діяльності упродовж п’яти років, недопущення звільнення працівників упродовж шести місяців, виконання умов Галузевої угоди та колективного договору, утримання захисних споруд цивільного захисту шляхом власних коштів, погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, укладення колективного договору, фінансування охорони праці відповідно до законодавства.

Як підтвердили у Фонді Держмайна України, після аукціону завод буде переданий у приватну власність.

Для довідки: 13 липня у Харкові запланований престур на завод "Радіореле", який виставлено на приватизацію. Під час туру відбудеться пресконференція за участі заступника Голови Фонду держмайна Костянтина Кошеленка і начальника регіонального відділення Фонду Максима Пампури. Спікери розкажуть про процес приватизації об'єкта, зацікавлення потенційних інвесторів та очікування від продажу, а також ознайомлять з іншими цікавими об'єктами в Харкові, які будуть виставлення на приватизацію найближчим часом.