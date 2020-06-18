ФДМУ виставляє на продаж частину приміщень столичного заводу

ФДМУ виставляє на продаж частину приміщень столичного заводу "Арсенал"

Укрінформ
Фонд держмайна України виставляє на продаж частину приміщень заводу "Арсенал" площею 5,2 тис. кв. метрів, що розташовані в центрі Києва, на вул. Московська, 8. Конкурс з відбору оцінювача відбудеться 24 червня 2020 року.

Це випливає з оголошення, опублікованого в газеті «Відомості приватизації» №25 за 10 червня.

"Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу", - йдеться в оголошенні.

Зазначається, що на приватизацію виставляється частина приміщень виробничих майстерень корпусу 1 першого поверху та підвалу загальною площею 5 245,6 кв. метрів, що перебуває на балансі ДП Завод «Арсенал».

Об’єкт оцінки входить до складу пам’ятки містобудування і архітектури національного значення – «Виробничі майстерні» (охоронний № 867/16, постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442).

Здійснити оцінку об'єкта планується до 30 червня 2020 року.

За послуги оцінювача Фонд держмайна готовий сплатити 7 500 грн.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Читайте також: У Києві реконструюють стадіон заводу "Арсенал"

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна призначив на 15 липня 2020 року аукціон із продажу 100% акцій ПрАТ "Готель "Дніпро". Стартова ціна об'єкта, що розташований у центрі столиці, - 80,9 млн грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-