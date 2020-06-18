ФДМУ виставляє на продаж частину приміщень столичного заводу "Арсенал"

Фонд держмайна України виставляє на продаж частину приміщень заводу "Арсенал" площею 5,2 тис. кв. метрів, що розташовані в центрі Києва, на вул. Московська, 8. Конкурс з відбору оцінювача відбудеться 24 червня 2020 року.

Це випливає з оголошення, опублікованого в газеті «Відомості приватизації» №25 за 10 червня.

"Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу", - йдеться в оголошенні.

Зазначається, що на приватизацію виставляється частина приміщень виробничих майстерень корпусу 1 першого поверху та підвалу загальною площею 5 245,6 кв. метрів, що перебуває на балансі ДП Завод «Арсенал».

Об’єкт оцінки входить до складу пам’ятки містобудування і архітектури національного значення – «Виробничі майстерні» (охоронний № 867/16, постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442).

Здійснити оцінку об'єкта планується до 30 червня 2020 року.

За послуги оцінювача Фонд держмайна готовий сплатити 7 500 грн.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна призначив на 15 липня 2020 року аукціон із продажу 100% акцій ПрАТ "Готель "Дніпро". Стартова ціна об'єкта, що розташований у центрі столиці, - 80,9 млн грн.