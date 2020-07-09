СБУ провела антитерористичні навчання на морі

Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України провів в Одеській та Миколаївській областях масштабні міжрегіональні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, а також представники органів місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах транспортної інфраструктури південних регіонів.

За легендою навчань декілька умовних "диверсійних груп" намагалися вчинити теракти на території Одеського морського торговельного порту та одного з державних підприємств. "Зловмисники" здійснили захоплення двох вантажних суден, одне з яких прямувало до Миколаївського порту держпідприємства.

Ще одна група озброєних "терористів" проникла на територію Одеського порту та забарикадувалась в адміністративному приміщенні. При цьому "диверсанти" захопили у "заручники" декілька осіб з керівного складу порту.

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Учасники навчань поетапно відпрацювали спільні дії, оцінили ефективність сил і засобів, спрямованих на протидію терористичним проявам. Силами зведених штурмових груп спецпідрозділів проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів та звільнення "заручників".

СБУ провела антитерористичні навчання в морській акваторії південних регіонів / Фото: Служба безпеки України

За підсумками навчання визначено стан захищеності об’єктів підприємства та надано чіткі інструкції його керівництву щодо дій при можливих загрозах.

Регулярне проведення таких навчань дозволяє суб’єктам боротьби із тероризмом посилити ефективність спільних дій під час проведення відповідних операцій.