Разумков підписав закон про додаткові 2 мільярди для подолання наслідків повеней

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким передбачено збільшення резервного фонду на 2 млрд грн для подолання наслідків повеней у західних областях.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №3776, опублікованій на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту 8 липня.

Законом передбачено збільшити на 2 млрд грн обсяг резервного фонду державного бюджету з метою забезпечення фінансуванням заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що Мінекології, а також Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Чернівецькою облдержадміністраціями заявлено мінімальну додаткову потребу у коштах на відновлення пошкоджених червневими паводками об’єктів та надання допомоги постраждалому населенню у сумі понад 1 млрд 400 млн гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (законопроєкт №3776) у цілому з необхідними техніко-юридичними правками на позачерговому засіданні 4 липня.

Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.