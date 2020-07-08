На Вінниччині блискавки спричинили дві пожежі – горіли господарські споруди у Барському та Тульчинському районах.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області.

"7 липня о 6:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від 34-річної жительки села Міжлісся Барського району про те, що на вулиці Незалежності горить господарча будівля. Того ж дня тульчинські рятувальники спільно із черговим караулом МПК с.Кирнасівка ліквідували загоряння недіючої ферми в с.Клебань. В обох випадках ймовірна причина пожеж - розряд блискавки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у с. Міжлісся Барського району рятувальникам довелося гасити 60 квадратних метрів палаючого даху господарської будівлі. У с. Клебань Тульчинського району горіло 40 квадратних метрів даху недіючої ферми.

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Як припускають рятувальники, обидві пожежі спричинили блискавки.

До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 12 осіб та 3 спецавтомобілі.