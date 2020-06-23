Від удару блискавки загорілось обладнання на Карпатнафтохімі у Калуші

На Прикарпатті від удару блискавки сталося загорання обладнання на підприємстві «Карпатнафтохім» у Калуші, вогонь було оперативно загашено.

Про це на пресконференції сказав начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Долинському і Богородчанському районах від ударів блискавки сталося загорання трьох житлових будинків. Ще одне – на нафтохімічному підприємстві «Карпатнафтохім» у місті Калуш. Блискавка влучила у технологічне обладнання. Це не призвело ні до зупинки підприємства, ні до травмування людей чи викидів», - повідомив Чернецький.

За його словами, на Карпатнафтохімі спрацювала автоматична система сповіщення. Рятувальникам вдалося миттєво загасити загорання.

Наразі в управлінні ДСНС області просять людей під час грози вимикати мобільні телефони і не перебувати на відкритих територіях.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області сильні дощі та грози тривають третій тиждень. Річки Чорний і Білий Черемош вийшли з берегів. Туристів просять обмежити мандрівки в гори та ліс.

Станом на 22 червня у 38 населених пунктах Прикарпаття підтоплені 43 житлові будинки, 92 дворогосподарства, 21 присадибна ділянка та понад 5 га сільгоспугідь.

ТОВ «Карпатнафтохім» – високорозвинений господарський комплекс з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, фракції С9, поліетилену, а також каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного.