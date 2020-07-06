Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров представив керівникам департаментів та управлінь першого заступника Олега Коцюбу, який куруватиме гуманітарно-соціальний блок.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА у Facebook.

“Олексій Петров представив керівникам департаментів та управлінь першого заступника голови Закарпатської ОДА Олега Коцюбу. Він куруватиме гуманітарно-соціальний блок, зокрема, питання боротьби з COVID-19 та програму “Велике будівництво”, - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті представили нового заступника голови ОДА

Зазначається, що перед Коцюбою поставлене завдання контролю щодо забезпечення закладів охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірус, засобами індивідуального захисту для медичних працівників та необхідним обладнанням. Також йдеться про освітній напрямок — а саме, готовність закладів освіти до роботи в особливих умовах пандемії.

Крім цього, на контролі Коцюби — реалізація програми “Велике будівництво” на Закарпатті, до якої увійшли заклади освіти, – школи і садки, спортивні комплекси; заклади охорони здоров’я – амбулаторії та опорні лікарні; дороги – місцевого і державного значення.

Олег Коцюба здобув вищу освіту у Національній академії Служби безпеки України, за спеціальністю правознавство. У 2018 році завершив навчання у Могилянській бізнес-школі, отримав звання магістра публічного управління.

Протягом 28 років працював у Службі безпеки України на оперативних та керівних посадах.

Одружений, має сина.