На Закарпатті від COVID-19 видужала перша тисяча осіб

Станом на понеділок, 6 липня, 1001 особа серед закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали.

Про це повідомляють у Закарпатській ОДА у Facebook.

“Станом на понеділок, 6 липня, 1001 особа серед закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали”, - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що за минулу добу в області у 54 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом з початку пандемії у 3375 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 505 медиків та 184 дітей.

Також троє людей померли від коронавірусу за останню добу, з початку пандемію зафіксовано смертність на рівні 111 осіб на Закарпатті.

Як раніше повідомляв Укрінформ, від 4 липня на Закарпатті ще більше посилили карантин — в області заборонили діяльність ресторанів після 22 години, також знову під забороною служби всередині храмів. Крім цього, на вихідних по Закарпаттю не курсує громадський транспорт.