На Рівненщині за добу нарахували ще 58 нових випадків COVID-19

За добу неділі, 5 липня, в Рівненській області лабораторно підтверджено 58 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що вік хворих від 22 до 74 років.

"Таким чином у Рівненській області зараз маємо 4190 випадків захворювання коронавірусною хворобою. В області 78 летальних випадків, викликаних COVID-19", — додав глава ОДА.

Він також підкреслив, що подолали хворобу 2064 мешканці області.

Нагадаємо: Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.