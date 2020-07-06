На Рівненщині за добу нарахували ще 58 нових випадків COVID-19
Укрінформ
За добу неділі, 5 липня, в Рівненській області лабораторно підтверджено 58 нових випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.
Він уточнив, що вік хворих від 22 до 74 років.
"Таким чином у Рівненській області зараз маємо 4190 випадків захворювання коронавірусною хворобою. В області 78 летальних випадків, викликаних COVID-19", — додав глава ОДА.
Він також підкреслив, що подолали хворобу 2064 мешканці області.
Нагадаємо: Рівненська область займає четверте місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус.