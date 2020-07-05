Чернишов проінспектував будівництво сільського дитсадка та школи на Волині

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час дводенного робочого візиту до Волинської області ознайомився з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» та проєктами, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

"Міністр ознайомився з будівництвом дитячих навчальних закладів та спортивних об’єктів. Він відвідав нове будівництво дитячого садка на 105 місць в селі Крупа Луцького району. У смт Турійськ відвідав загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня, де наразі завершено всі роботи з капітального ремонту та облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям. А у смт Луків ознайомився з ходом будівництва навчальних приміщень в комунальному опорному закладі "Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"", - йдеться у повідомленні.

Чернишов нагадав, що «програма Президента «Велике будівництво» спрямована на розвиток та покращення соціальної інфраструктури в регіонах.

"Адже обмеженість або взагалі відсутність доступу до підприємств, закладів, організацій та споруд, які забезпечують умови життєдіяльності громади, зокрема, до дошкільних та шкільних закладів освіти, вносить певний дискомфорт в життя її мешканців. І влада як на рівні держави, так і місцева, має докласти зусилля для забезпечення достойних умов проживання в громадах, коли всі соціальні послуги доступні та мають належну якість», - зазначив міністр.

Також він проінспектував хід капітального ремонту стадіону спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» у Нововолинську. Реалізація проєкту відбувається в рамках програми Президента «Україна-Чемпіон». Завдяки оновленню стадіону значно поліпшаться умови для занять спортом мешканців міста, зокрема, для 460 учнів Нововолинської ДЮСШ.

Як повідомлялося, в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області у 2020 році залучено 153,1 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та 21,1 млн грн з місцевих бюджетів.