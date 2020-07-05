Чернишов проінспектував будівництво сільського дитсадка та школи на Волині

Чернишов проінспектував будівництво сільського дитсадка та школи на Волині

Укрінформ
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час дводенного робочого візиту до Волинської області ознайомився з перебігом реалізації програми «Велике будівництво» та проєктами, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

"Міністр ознайомився з будівництвом дитячих навчальних закладів та спортивних об’єктів. Він відвідав нове будівництво дитячого садка на 105 місць в селі Крупа Луцького району. У смт Турійськ відвідав загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня, де наразі завершено всі роботи з капітального ремонту та облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям. А у смт Луків ознайомився з ходом будівництва навчальних приміщень в комунальному опорному закладі "Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"", - йдеться у повідомленні.

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Чернишов нагадав, що «програма Президента «Велике будівництво» спрямована на розвиток та покращення соціальної інфраструктури в регіонах.

"Адже обмеженість або взагалі відсутність доступу до підприємств, закладів, організацій та споруд, які забезпечують умови життєдіяльності громади, зокрема, до дошкільних та шкільних закладів освіти, вносить певний дискомфорт в життя її мешканців. І влада як на рівні держави, так і місцева, має докласти зусилля для забезпечення достойних умов проживання в громадах, коли всі соціальні послуги доступні та мають належну якість», - зазначив міністр.

Також він проінспектував хід капітального ремонту стадіону спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» у Нововолинську. Реалізація проєкту відбувається в рамках програми Президента «Україна-Чемпіон». Завдяки оновленню стадіону значно поліпшаться умови для занять спортом мешканців міста, зокрема, для 460 учнів Нововолинської ДЮСШ.

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Як повідомлялося, в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області у 2020 році залучено 153,1 млн грн з Державного фонду регіонального розвитку та 21,1 млн грн з місцевих бюджетів.

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