На Закарпатті завершили роботи на трьох об’єктах «Великого будівництва»

У рамках "Великого будівництва" на Закарпатті станом на початок липня будівельні роботи завершені на 3 об’єктах.

Про це повідомляють на офіційному сайті Закарпатської ОДА.

“Велике будівництво" на Закарпатті заплановане на 18 об’єктах, зокрема, планується звести по 5 шкіл та дитсадків в різних районах області та 8 спорткомплексів. Наразі будівельні роботи завершено на 3 об’єктах - це Кірешська ЗОШ I ступеня – реконструкція під навчально-виховний комплекс (м. Хуст), капітальний ремонт (термомодернізація) Руськополівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. та реконструкція дитячого садка у с. Дротинці Виноградівського району”, - йдеться в повідомленні.

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У Закарпатській ОДА також звітують, що в цьому році в області відкрито 4 амбулаторії, ще на 5-ти — завершено будівництво, 8 амбулаторій перебувають на стадії завершення будівництва (заплановане на серпень-вересень), а ще 15 амбулаторій повинні збудувати до кінця року. 5 об’єктів знаходяться на стадії проєктування.

"Велике будівництво" - національний проєкт уряду України, що передбачає масштабну розбудову інфраструктури країни. Мова йде про школи, садки, спорткомплекси та амбулаторії. Також в рамках "Великого будівництва" здійснюється ремонт доріг.

Фото з відкритих джерел