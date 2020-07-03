«Велике будівництво» на Тернопільщині пожвавить розвиток туризму

Реалізація проєкту «Велике будівництво» сприятиме розвитку економіки та туризму в Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

«Реалізація проєкту «Велике будівництво» допоможе покращити інфраструктуру краю, сприятиме розвитку економіки та туризму. Це стосується і ремонту траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, яка є пріоритетним об'єктом такого проєкту. Дорога – найдовша транспортна артерія регіону, перетинає його з півночі на південь. Протяжність М-19 в області – 212,5 км. Більшу її частину – 146,5 км – ми плануємо оновити цього року», – розповів заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

У 2020 році в межах «Великого будівництва» в області ремонтують дороги у напрямку Вишнівця, Кременця, Теребовлі, Чорткова, Заліщиків. Це міста та околиці, в яких розташовані понад 100 архітектурних, історико-культурних об’єктів, понад 50 туристичних локацій – сакральні пам’ятки, каньйони, печери, джерела, мальовничі урочища.

Нові дороги мають пожвавити потік туристів до цих та інших самобутніх куточків краю.

Як повідомлялося, цього року на Тернопільщині в межах проєкту «Велике будівництво» планують відремонтувати понад 162 км доріг державного значення, 75 км місцевого значення і комунальної форми власності.