На Львівщині підприємець виготовляв і продавав отруйний антисептик

Підприємець із міста Стрий Львівської області організував цех із виготовлення дезінфекційних засобів під назвою “Antibacterial Virus Protection”, які, згідно з експертним дослідженням, містять токсичну речовину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний прокурор Львівщини Ірина Діденко.

"Виявили осередок виробництва токсичних антисептиків. Є охочі заробити навіть на такому і в такий час... Згідно з експертним дослідженням, зазначений засіб містить токсичну речовину, потрапляння якої всередину організму людини може призвести до незворотних змін або навіть летального результату", - зазначила прокурор.

За її словами, підприємець збував токсичний антисептик зі складу, а також продавав через мережу Інтернет. Обсяги збуту складали близько 17 000 грн на день.

Під час обшуку вилучили понад 2 тонни готової продукції, 1 тонну сировини та 35 тисяч етикеток.

Викрити підпільне виробництво та реалізацію токсичних дезінфекторів за оперативною інформацією вдалося завдяки спільній роботі слідчих поліції та прокурорів за супроводом УСБУ.