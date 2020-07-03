В Україні - 27 смертей від COVID-19 за добу, МОЗ звернулося до людей похилого віку

Більшість осіб, які померли від COVID-19, становлять люди старшого віку або ті, хто має супутні захворювання. Саме ці категорії особливо мають дотримуватися правил безпеки.

Про це на брифінгу 3 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас знову велика кількість летальних випадків — 27. Більша частина цих летальних випадків - це люди, які мали вік 60-65 років, або з груп ризику, які мали супутні захворювання - серцево-судинні, цукровий діабет. Ці люди пішли з життя через COVID-19. Зараз я звертаюся до людей, які старше 65 років, - користуйтеся рекомендаціями МОЗ, масками, антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. COVID-19 може бути поруч і це може вартувати вам і здоров’я, і життя”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, з них 3 380 дитини, а також 6 874 медпрацівники.