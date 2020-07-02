Військовослужбовці ЗСУ надають допомогу цивільному населенню у ліквідації наслідків повені в Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"1 липня, 34 військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗС України залучались до ліквідації наслідків негоди в населеному пункті Стрілецький кут, Кіцманського району, Чернівецької області. Також від 534-го окремого інженерно-саперного батальйону "Тиса" залучались 4 військовослужбовці та 2 одиниці техніки: вантажний автомобіль та військовий екскаватор у населеному пункті Лопушне, Міжгірський район, Закарпатської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у готовності до ліквідації наслідків повені перебувають 922 військовослужбовці ЗС України та 148 одиниць військової техніки, яка технічно справна та готова до виконання завдань.

Військові допомагають ліквідовувати наслідки повені на Закарпатті та Буковині

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

Загалом унаслідок негоди постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на Заході України.

Фото: mil.gov.ua