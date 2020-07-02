Повені на Заході України: підтопленими залишаються 12 населених пунктів

Станом на ранок 2 липня у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях залишаються підтопленими 12 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 2 липня на території західних областей залишається підтопленими 12 (було 349) населених пунктів Чернівецькій (8), Львівській (2) та Тернопільській (2) областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтоплено 113 будинків; затоплено 159 підвалів, 379 присадибних ділянок. Також зруйновано 202,5 км автодоріг, 95 мостів.

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та відселено з початку робіт – 2 тис. 523 особи, протягом доби відкачано близько 28 тис. 630 м куб. води (з початку робіт – понад 295 тис. 130 м куб), розчищено 1,125 км автодоріг (з початку робіт – близько 15 км), 967 м річищ (з початку робіт – близько 4,6 км), здійснено підвіз 7 тис. л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – 33 тис. 465 л).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 648 осіб та 234 одиниці техніки.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більш ніж 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На Прикарпатті загинули внаслідок стихії 3 особи.

Уряд 25 червня виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.