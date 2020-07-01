У річках Волині та Одещини очікують підвищення рівнів води

Через сильні дощі в Україні 1-2 липня очікується підвищення рівнів води у річках басейнів Прип'яті й Дністра - на Волині та Одещині.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У зв'язку з дощами 1 - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, 1-2 липня очікується проходження максимального рівня дощового паводку на р. Дністер в створі поста с. Маяки (Біляївський район Одеської обл.) в межах 155-165 см над нулем поста (на 8 год 30 червня рівень води дорівнює 147 см), можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с.Яськи, м. Біляївка (Одеська область).