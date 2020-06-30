Рятувальники попереджають про велику воду: які області у зоні ризику

У зв'язку з дощами 30 червня очікується підйом води у річках з ймовірним затопленням, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 30 червня внаслідок пропуску високого дощового паводка через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені», - йдеться у повідомленні.

Впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1- 0,5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.