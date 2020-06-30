На західній Україні підтоплені 147 будинків, зруйновані понад 150 км доріг

Станом на ранок 30 червня у чотирьох західних областях, що найбільше постраждали від паводка, підтопленими залишаються 147 будинків, зруйнованими - понад 150 км доріг.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводка. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область). У 19 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (3), Чернівецька (11), Львівська (2), Тернопільська (3), підтоплено 147 (було 14 тис. 456) будинків (Івано-Франківська (15), Чернівецька (23), Тернопільська (109); 1 об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18); затоплено 545 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (448), Чернівецька (68), Тернопільська (23), Львівська (6); 982 присадибні ділянки (було 22 тис. 182) (Івано-Франківська (463), Чернівецька (311), Тернопільська (206), Львівська (2); зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 95 мостів (було 95) в Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1); пошкоджено 551 км автодоріг (було 653) та 214 мостів (було 265) Івано-Франківська (510 км доріг та 200 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,8 км автодоріг та 14 мостів)», - йдеться у повідомленні.

Силами ДСНС протягом доби відкачано понад 48 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 230 тис. м куб), розчищено 0,22 км автодоріг (з початку робіт – 9,87 км), 0,23 км русла річок (з початку робіт – 3,55), доставлено для населення 1 тис. 300 кг продуктів харчування (з початку робіт – 9928 кг).

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Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 542 чол. та 224 од. техніки, з них від ДСНС 465 чол. о/с та 197 од. техніки (з них 2 гелікоптери).

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня було знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії Микола Балан, голова ДСНС Микола Чечоткін перебували в Івано-Франківській області для координації сил у подоланні негоди.

Зокрема, Шмигаль заявив, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.