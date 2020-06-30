У морі біля танкера Delfi нафтопродуктів не виявили - Одеська ОДА

Держекоінспекція, яка здійснює щоденний відбір проб морської води в районі пляжу «Дельфін» біля затонулого танкера Delfi, не фіксує забруднення нафтопродуктами.

Про це заявив речник Одеської ОДА Денис Соколов в ефірі Громадського радіо.

«Держекослужба щодня бере забори води поблизу танкера. Наразі вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів, і зараз ми намагаємося максимально мотивувати судновласника, щоб він нарешті прибрав затонулий танкер з узбережжя», – сказав Соколов.

Як повідомлялося, в ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту «Південний». Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.

26 червня пресслужба мерії Одеси заявила про закриття міського пляжу «Дельфін» унаслідок витоку палива з Delfi та перевищення нормативів допустимих концентрацій нафтопродуктів.

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Зокрема, за даними мерії, Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж у цьому районі «у зв'язку з витоком нафтопродуктів з танкера, а також з огляду на інформацію Держекоінспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу «Дельфін».