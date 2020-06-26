Через витік палива з танкера Delfi в Одесі закрили пляж “Дельфін”

Влада Одеси закрила міський пляж "Дельфін" внаслідок витоку палива з танкера, який лежить на мілині танкера і перевищення нормативів допустимих концентрацій нафтопродуктів у районі траверсів 10 і 10А.

Про це повідомляє пресслужба мерії, зіславшись на рішення комісії з ТЕБ та НС.

"25 червня відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуто питання про додаткові заходи безпеки на території пляжу "Дельфін" біля затонулого танкера-бункерувальника Delfi", - наголошується в повідомленні.

Комісія прийняла рішення про обмеження доступу відпочивальників на пляж у цьому районі узбережжя "у зв'язку з триваючим витоком нафтопродуктів з танкера, а також з огляду на інформацію Держекоінспекції в Одеській області про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води в районі траверсів 10 і 10а пляжу "Дельфін".

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Як повідомляв Укрінформ, мер Одеси Геннадій Труханов на засіданні міськвиконкому заявив, що підняти танкер Delfi з мілини і відбуксирувати в найближчий порт можна буде мінімум за 68 днів.

25 червня прес-служба Адміністрації морських портів України оприлюднила заяву, в якій говориться, що в даний час "відсутні будь-які законні підстави для того, щоб самостійно, від свого імені, прибрати судно Delfi. Таке право, згідно зі ст.123 Кодексу торговельного мореплавання, АМПУ отримає тільки за умови настання ряду незалежних безпосередньо від АМПУ умов і обставин ".

В ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Поруч з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали й госпіталізували. З корпусу танкера, який був пошкоджений при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.