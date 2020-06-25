Танкер Delfi зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня

Підняти танкер Delfi з мілини біля узбережжя Одеси і відбуксирувати в найближчий порт можна щонайменше за 68 днів. Тому зараз немає сенсу чиновникам і депутатам проводити піар-акції на міському пляжі.

Про це заявив на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Раз уже ми розглядаємо блок питань Департаменту екології та рекреаційних зон, хотів би сказати наступне. Ще з грудня лежить на мілині біля одеського пляжу танкер Delfi, який штормом прибило з трьома моряками на борту до нашого берега. Наша рятувально-водолазна служба зняла їх з аварійного судна, інші міські служби забезпечують цілодобову охорону й безпеку одеситів, а екологи моніторять ситуацію довкола танкера, з якого почало витікати пальне. На жаль, судновласник лише зараз приступив до ліквідації наслідків аварії", - зазначив Труханов.

Мер Одеси акцентував, що з наближенням передвиборчого періоду деякі чиновники і депутати влаштовують політичні піар-акції на піску, однак цим "не поставити судно на рівний кіль і не прибрати з пляжу - передувати зняттю танкера з мілини має велика робота".

Позиція міста полягає в тому, наголосив Труханов, що аварійне судно треба було давно обстежити з залученням робота, затвердити й реалізувати проєкт його підняття з мілини. Це мав зробити власник, а оскільки він не поспішав, то танкер, що неправомірно займався бункеруванням суден у наших територіальних водах, належало "оголосити речовим доказом у справі, підняти й відбуксирувати в док, не чекаючи, доки це зробить судновласник".

Є багато питань, на які немає відповідей, зауважив мер Одеси, але відомо, що для підняття судна на кіль і прибрання з пляжу необхідно не менше 68 днів.

17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон, і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

Однак станом на 25 червня танкер не піднято з мілини, а пресслужба Адміністрації морських портів України оприлюднила заяву, в якій ідеться, що наразі "відсутні будь-які законні підстави для самостійного, від свого імені, прибирання судна DELFI. Таке право, відповідно до ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, АМПУ отримає лише за умови настання низки незалежних безпосередньо від АМПУ умов та обставин".

Зазначається, що АМПУ зможе розпочати підняття танкера не раніше 20 липня 2020 року, якщо власник судна не забезпечить його підйом у терміни, встановлені капітаном порту, Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер DELFI представляє «безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища», а власник судна документально підтвердить готовність і бере на себе зобов'язання компенсувати ДП «АМПУ» витрати на проведені роботи.

Організаційно АМПУ до цього підйому готова ще з 1 квітня 2020 року (первісно встановленого капітаном порту терміну). Тендерна документація відпрацьована і узгоджена, кошти у фінансовому плані передбачено.

Однак станом на 23 червня Адміністрація морпортів отримала офіційну, чітку і недвозначну відмову судновласника від залучення АМПУ, компенсації витрат, а також запевнення у повному розумінні відповідальності та фінансовій, організаційній та технічній готовності судновласника підняти власне судно.

Як повідомляє пресслужба АМПУ, вона не зобов'язана прибирати танкер DELFI, це має зробити судновласник.

"На цей час у ДП «АМПУ» відсутні будь-які законні підстави для самостійного, від свого імені, прибирання судна DELFI. Таке право (підкреслимо – право, а не обов’язок), відповідно до ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, Адміністрація морських портів України отримає лише за умови настання низки незалежних безпосередньо від ДП "АМПУ" умов та обставин", - йдеться у повідомленні.

Отже, АМПУ зможе прибрати судно, якщо власник судна не забезпечить його підйом у терміни, встановлені капітаном порту (Держслужби морського та річкового транспорту України), Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер DELFI представляє «безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища», а власник судна документально підтвердить готовність і бере на себе зобов'язання компенсувати ДП «АМПУ» витрати на проведені роботи.

"Лише у випадку настання (виконання) цих умов, ДП «АМПУ» отримає право виконувати роботи з ліквідації наслідків аварії танкера DELFI. Якщо хоча б одна з наведених умов не настане, право (а в цьому випадку і обов’язок) підняти та прибрати судно зберігатиметься виключно за власником", - підкреслили в АМПУ.

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За останніми даними, план виконання робіт представлений судновласником, опрацьований та узгоджений капітаном Одеського морського порту та органами Держекоінспекції. З урахуванням зазначеного, активізації виконання підготовчих робіт, на звернення судновласника граничний строк виконання робіт з прибирання танкеру DELFI з акваторії одеського пляжу капітаном порту подовжено.

Як повідомлялося, 22 червня Одеська облпрокуратура розпочала провадження за фактом забруднення морської води біля затонулого танкера Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України), оскільки судновласник не вжив заходів щодо ліквідації наслідків аварії, і було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) нафтопродуктів у воді.

21 червня надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера. АМПУ спільно з судновласником вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Досудове розслідування триває.

17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон, і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

У ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. Із корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.