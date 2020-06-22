Море біля танкера Delfi брудніше за норму в 16 разів

Держекоінспекція встановила, що внаслідок витоку 21 червня нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi перевищено нормативи гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у морській воді біля одеського пляжу "Дельфін" у понад 16 разів.

Про це голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомив у Facebook.

"З танкера «Делфі», що затонув біля Одеси в районі пляжу «Дельфін» ще 22 листопада 2019 року, розлилося паливо. Державні інспектори спільно з представниками Одеської філії ДП «АМПУ» відібрали проби морської води. Встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 раза. Розлив оперативно локалізували за допомогою сорбенту. Купатися в морі заборонено", - зазначив Мальований.

Він нагадав, що танкер "обіцяли прибрати до початку курортного сезону, але так цього й не зробили. Вірогідно, що судно пролежить на пляжі до осені. Інспектори вестимуть моніторинг води продовж цього періоду".

Одеська облпрокуратура відкрила провадження за фактом забруднення морської води біля затонулого танкера Delfi, оскільки судновласник не вжив заходів щодо ліквідації наслідків аварії - зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Прокуратурою Одеської області розпочато кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами у місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 червня надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера. АМПУ спільно з судновласником вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Досудове розслідування триває.

У кримінальному провадженні, розпочатому після аварії танкера у листопаді 2019 року, "повідомлено про підозру капітану судна Delfi у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 ККУ). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання".

Наразі тривають експертизи, заплановано додатковий огляд судна.

Прокуратура Одеської області та Офіс генпрокурора тримають на контролі підняття судна з мілини та видалення з місця аварії. Судновласник зобов'язався відбуксирувати танкер до судноремонтної верфі власним коштом. План робіт з підняття танкера 19 червня 2020 року судновласником офіційно надано на погодження капітанові Одеського морського порту.

Як повідомляв Укрінформ, голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций 22 червня висловив думку, що підняти з мілини затонулий танкер Delfi має Адміністрація морських портів України.

За його словами, він вже поінформував міністра інфраструктури Владислава Криклія про те, що власник танкера Delfi навряд чи спроможний підняти судно і прибрати його з акваторії порту.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. Із корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів. Купатися на пляжі "Дельфін" заборонено.