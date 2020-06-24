Море біля танкера Delfi "заляпане" сріблястою плівкою — екоінспекція

В Держекоінспекції перевірили стан морської води біля підтопленого танкера Delfi - дослідженням взятої проби встановлено перевищення у 1,5 раза нормованих значень щодо вмісту нафтопродуктів.

Про це повідомляє Держекоінспекція в Одеській області у Facebook.

"24 червня державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Одеської області виявили під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкера Delfi окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо). Відібрані проби морської води в місці забруднення передано до відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції", - йдеться у повідомленні.

За результатами досліджень, "встановлено перевищення нормованих значень ГДК по вмісту у воді нафтопродуктів у 1,6 раза".

З метою недопущення порушень у сфері природоохоронного законодавства України та уникнення забруднення акваторії Чорного моря Інспекцією направлено листа до Одеської філії ДП "АМПУ" щодо здійснення заходів реагування та приведення акваторії до належного стану.

Інспекцією здійснюється щоденний відбір проб морської води в районі пляжу "Дельфін" біля танкера Delfi.

Одеська облпрокуратура взяла під контроль ситуацію із забрудненням води в районі танкера Delfi. Але розповсюдила відомості, що суперечать результатам досліджень відібраних Держекоінспекцією проб води 23 червня.

За даними прокуратури, під час огляду місця події "пошкодження захисних бонів та факту можливого викиду нафтопродуктів із затонулого танкера Delfi не встановлено, візуальних слідів забруднюючих речовин на узбережжі не виявлено, вода у прибережній акваторії чиста".

Як повідомлялося, 22 червня Одеська облпрокуратура розпочала провадження за фактом забруднення морської води біля затонулого танкера Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України), оскільки судновласник не вжив заходів щодо ліквідації наслідків аварії і було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) нафтопродуктів у воді.

21 червня надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера. АМПУ спільно з судновласником вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Досудове розслідування триває.

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17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

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У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали й госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.