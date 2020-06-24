Море біля Delfi не забруднене нафтопродуктами - одеська прокуратура

Причини забруднення нафтопродуктами морської води біля одеських пляжів "Відрада" і "Дельфін" вивчають фахівці Держекоінспекції, профільного департаменту міськради, представники АМПУ, прокурори та слідчо-оперативна група поліції Приморського району міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"23 червня ЗМІ розповсюдили інформацію щодо подальшого забруднення морської води нафтопродуктами із затонулого танкера Delfi, що поширилось на акваторію сусідніх пляжів. Для перевірки інформації до місця аварійного перебування судна виїхали прокурори, слідчо-оперативна група та представники Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України», Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та Державної екологічної інспекції в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час огляду місця події "пошкодження захисних бонів та факту можливого викиду нафтопродуктів із затонулого танкера "Delfi" не встановлено, зокрема, візуальних слідів забруднюючих речовин на узбережжі не виявлено, вода у прибережній акваторії чиста".

Також у прокуратурі повідомляють, що за допомогою квадрокоптера встановлено наявність затемнення води, що є шлейфом природнього походження. За їх даними, попередні результати забору води свідчать, що наявність нафтопродуктів не виявлено.

"Результати контрольних проб води у місцях затемнення наразі встановлюються незалежною лабораторією. Крім того, очікуються офіційні висновки комісії, яка обстежила узбережжя", додали у прокуратурі.

Попередні висновки фахівців різних відомств суперечать даним, оприлюдненим увечері 23 червня інспекторами Державної екологічної інспекції в Одеській області.

"Державна екологічна інспекція в Одеській області щодо аварійної події, що склалася з танкером Delfi в межах компетенції повідомляє: 23 червня 2020 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Одеської області виявлено під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкера Delfi окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо)", йдеться у повідомленні.

За даними Держекоінспекції, "відібрано проби морської води в місці забруднення та направлено до відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції. Згідно з результатами досліджень, встановлено перевищення нормативних значень гранично допустимої концентрації (ГДК) по вмісту в воді нафтопродуктів у 2,2 раза".

Держекоінспекція здійснює щоденний відбір проб морської води в районі пляжу "Дельфін" біля танкера Delfi.

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Як повідомлялося, 22 червня Одеська облпрокуратура відкрила провадження за фактом забруднення морської води біля затонулого танкера Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України), оскільки судновласник не вжив заходів щодо ліквідації наслідків аварії і було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді.

21 червня надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера. АМПУ спільно з судновласником вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Досудове розслідування триває.

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17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали й госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів.