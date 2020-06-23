З танкера Delfi знову витікають нафтопродукти

На поверхні морської води біля одеських пляжів "Отрада" і "Дельфін" 23 червня з'явились маслянисті плями, що підтверджують новий витік нафтопродуктів із напівзатопленого танкера Delfi.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції в Одеській області на своїй сторінці у Facebook.

"Державна екологічна інспекція в Одеській області щодо аварійної події, що склалася з танкером Delfi в межах компетенції повідомляє: 23 червня 2020 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Одеської області виявлено під час обстеження акваторії в районі підтопленого танкера Delfi окремі маслянисті плями та сіру плівку сріблястого кольору на поверхні води (пошкоджені бонові огородження тощо)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відібрано проби морської води в місці забруднення та направлено до відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції. Згідно з результатами досліджень, встановлено перевищення нормативних значень гранично допустимої концентрації (ГДК) по вмісту в воді нафтопродуктів у 2,2 разів".

З метою недопущення виникнення порушень у сфері природоохоронного законодавства України та уникнення забруднення акваторії Чорного моря Інспекцією направлено лист до Одеської філії ДП АМПУ щодо здійснення заходів реагування і приведення акваторії до належного стану.

Держекоінспекція здійснює щоденний відбір проб морської води в районі пляжу «Дельфін» біля танкера Delfi.

Як повідомлялося, 22 червня Одеська облпрокуратура відкрила провадження за фактом забруднення морської води біля затонулого танкера Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України), оскільки судновласник не вжив заходів щодо ліквідації наслідків аварії і було зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді.

21 червня надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера. АМПУ спільно з судновласником вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Досудове розслідування триває.

17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. Із корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, зафіксували витік нафтопродуктів. Купатися на пляжі "Дельфін" заборонено.

Фото: Держекоінспекція