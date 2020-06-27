У Рівному п'яна поліціянтка збила двох пішоходів

У місті Рівному співробітниця поліції, перебуваючи в нетверезому стані, скоїла наїзд на двох пішоходів

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в суботу, 27 червня.

"Увечері в п'ятницю 31-річна старший слідчий поліції обласного управління виїжджала заднім ходом на автомобілі Nissan і допустила наїзд на пішоходів, які йшли вулицею 16 Липня. В результаті наїзду постраждали дві мешканки міста – у 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін, у 28-річної жительки Рівного — забій спини. Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували", - наголошується в повідомленні.

31-річна поліціянтка за зовнішніми ознаками перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування відмовилася. На неї поліціянти склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі проводиться службове розслідування, за результатами якого обіцяють звільнити винуватицю ДТП та її безпосереднього керівника. Крім того, до дисциплінарної відповідальності буде притягнуто керівника відділу, де працювала поліціянтка.

Тим часом місцеве видання "Все" повідомляє, що за кермом автівки знаходилась майор поліції Алла Вертелецька. Затверджується, що вона намагалася залишити місце інциденту, але її затримали перехожі.

"Поліціянтка була в стані алкогольного сп'яніння, однак від обстеження відмовилася, мотивуючи це тим, що за кермом була не вона", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що це вже не перше ДТП за участю Вертелецької. У червні 2018 в Рівному на вулиці Чорновола за кермом Toyota Camry вона врізалася в стовп. Тоді постраждала вона і пасажирка, яка перебувала в автомобілі. Проте у суді так і не було доведено, що водій був у стані алкогольного сп'яніння.