У Харкові ВАЗ наїхав на дитячий візочок - немовля загинуло

У Харкові у результаті автопригоди зазнала смертельних ушкоджень дівчинка 2020 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Встановлено, що 26 червня близько 19:00 на провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль ВАЗ 21013 в неробочому стані під керуванням 18-річного водія. Під час руху легковик наїхав на дитячий візочок, в якому була малолітня дитина", - розповіли у поліції.

Як зазначають правоохоронці, дівчинку з травмами доправили до лікарні, де вона померла.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини пригоди встановлюються.