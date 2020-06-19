Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом потерпілим по 31 гривні

Олена Зайцева, яка відбуває 10-річний строк позбавлення волі через смертельну ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року почала виплату компенсації потерпілим з 31 грн 67 копійок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

"Зайцева на сьогодні виплатила двом потерпілим компенсацію по 31,67 грн кожному. Є підтвердження, що вони отримали кошти, які виплачуються у рамках виконавчого провадження", - зазначила Матвеєва.

За її словами, при цьому за рішенням суду Зайцева повинна сплатити усім потерпілим близько 3 млн грн.

"Щодо другого засудженого за ту ж ДТП - Геннадія Дронова, який відбуває строк на Полтавщині та повинен сплатити таку ж компенсацію, то зараз відомостей про надходження виплат від нього немає", - додала адвокат.

До речі, 17 червня видання APnews розмістило фото, як Зайцева, яка відбуває вирок у Покровському виправному центрі №79 у Дніпропетровській області, засмагає. Як йдеться в в повідомленні, начальниця Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк підтвердила, що фотографії справжні, проте пояснила, що жінки у секторі, де знаходиться Зайцева, можуть працювати, але це не обов'язково. Зайцева спочатку теж працювала, проте зараз в роботі сталась перерва для всіх, не з провини засуджених жінок.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня Верховний Суд України відхилив касаційні скарги захисників Олени Зайцевої та Геннадія Дронова та залишив у силі вироки суду першої інстанції та Апеляційного суду Харківської області: по 10 років позбавлення волі кожному.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Зайцеву та Дронова винними у спричиненні ДТП з багатьма жертвами та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн з кожного фігуранта.

Апеляційний суд залишив вирок у силі. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року у центрі Харкова зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. Зайцева рухалася по вулиці Сумської на великій швидкості на червоне світло, а Дронов у ту саму мить виїхав з бокової вулиці. У результаті зіткнення Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, шоста жінка померла у лікарні, постраждали 6 людей.