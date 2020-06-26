У Вараші на Рівненщині через невиплату заробітної плати страйкують медики

Під стінами міської ради у місті Вараш (Рівненська область) медики вимагають у держави негайно виплатити їм зарплату та розв'язати проблеми подальшого фінансування державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ України».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Вараша Сергій Анощенко.

«Перша попереджувальна акція протесту медичних працівників державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ України» проходить сьогодні, 26 червня, біля будівлі Вараської міської ради. Медики вимагають у держави негайної виплати заробітної плати та невідкладного вирішення проблеми подальшого фінансування закладу, де вони працюють. У разі ж, якщо уряд України не зверне увагу на проблеми медиків міста-супутника Рівненської АЕС - лікарі обіцяють вдатися до кардинальніших методів, аж до голодування та припинення надання медичної допомоги», - пише Анощенко.

За його словами, до завершення процесу передачі згаданого державного закладу в комунальну власність у цьому році необхідно понад 30 млн грн. З початку року міськрада виділяла кошти на утримання з міського бюджету, але нині у бюджеті міста таких коштів вже немає.

Тож медичні працівники разом із міською владою вимагають у держави виконати взяті на себе зобов’язання щодо виділення фінансування на утримання державного закладу до повного завершення процесу його передачі у комунальну власність.

Акція проходить під гаслами «Медики не раби, щоб безплатно працювати», «Безкоштовно не працюватимемо!», «Грошей немає, але ви тримайтеся!», «STOP знищенню медицини міста» тощо.

Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ України» створений з метою медичного забезпечення працівників атомної енергетики та населення і є єдиним медичним закладом в м. Вараш (Кузнецовськ). Заклад надає спеціалізовану медичну допомогу населенню міста та працівникам Рівненської АЕС і членам їхніх сімей, медичний супровід підприємств, установ та організацій в умовах поліклініки і стаціонару, проводить моніторинг стану здоров'я працівників галузі та їхнього радіаційного захисту на ядерному об'єкті.

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За інформацією штабу Рівненської АЕС з проведення карантинних заходів для запобігання захворюваності на COVID-19, серед працівників електростанції станом на 26 червня зареєстровано 4 нових випадки захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції та під спостереженням сімейних лікарів. Загалом на Рівненській АЕС зареєстровано 28 випадків захворювання на COVID-19, один з яких летальний, та 9 працівників одужали.

Наразі серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 913 працівників атомної електростанції, у відпустках – 1374 особи.