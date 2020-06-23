На Рівненській АЕС майже 840 спеціалістів працюватимуть удома

Керівництво Рівненської атомної електростанції відправило 836 працівників для роботи з дому через збільшення випадків захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє пресцентр атомної електростанції

«Серед персоналу РАЕС на роботу вдома переведено 836 працівників атомної електростанції, у відпустках – 1508 осіб. За інформацією штабу РАЕС з проведення карантинних заходів для запобігання захворюваності на COVID-19, серед працівників електростанції не зареєстровано нових випадків захворювання. Контактні особи перебувають на самоізоляції та під спостереженням сімейних лікарів», - йдеться у повідомленні.

Загалом на Рівненській АЕС зареєстровано 24 випадки захворювання на COVID-19, один з яких летальний та 8 працівників одужали.

За попередню добу виявлено 77 нових інфікованих на COVID-19. Станом на ранок 23 червня на Рівненщині зареєстровано ще 53 нових випадків захворювання на коронавірус.

Всього за час пандемії зафіксовано 3089 інфікувань COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, стався 61 летальний випадок. Подолали COVID-19 уже 1530 людей.

Як повідомлялося, cтаном на ранок 23 червня в Україні лабораторно підтверджені 38 074 випадки COVID-19, за добу зареєстровано 833 нових випадки.